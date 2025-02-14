ABD'de mahkeme Eylem Tok ve oğlunun iadesini erteledi

Savcılıktan mahkemeye dilekçe: Teslim emri hemen çıkmayacak

Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin iadesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Bu başvurunun ardından davaya bakan savcı Kristen Kearney, mahkemeye sunduğu dilekçede ABD hükümetinin sürece dair tutumunu açıkladı.

Savcı Kearney, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, mahkemenin onayına rağmen Tok ve oğlunun Türkiye’ye teslim edilmesine yönelik bir emir çıkmayacağını ve 28 gün boyunca iade işleminin gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Bu süreçte, Tok ve Cihantimur’un hukuki itiraz haklarını kullanmalarına fırsat tanınacağı ifade edildi.

Habeas başvurusu yapılırsa iade süreci durdurulacak

Savcılığın dilekçesinde, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un mahkemenin iade kararına itiraz edebilmeleri için 28 günlük bir süreye sahip oldukları belirtildi. Eğer bu süre içinde Habeas Corpus başvurusu yapılırsa, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden iade sürecinin ilerlemeyeceği belirtildi.

Ancak, mahkeme Habeas başvurusunu reddederse ABD Dışişleri Bakanlığı Tok ve oğlunun iadesi için teslim emri çıkarılabileceği ifade edildi. Teslim detaylarına ilişkin, mahkeme aksi yönde bir karar almadığı sürece, iade işleminin bu noktadan itibaren herhangi bir zamanda gerçekleşebileceğine yer verildi.

Hakimin kararı

Savcılığın dilekçesinin ardından, Hakim Donald L. Cabell davaya ilişkin elektronik bir karar sisteme girdi. Kararın detaylarında, "Mahkeme, ABD hükümetinin sunduğu Eylem Tok’un iadesine ilişkin onay ve taahhüt belgesini imzalayarak Dışişleri Bakanlığı’na iletecek. Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı bu belgenin kayda geçtiği tarihten itibaren 28 gün boyunca Tok’u Türkiye’ye teslim etmeyecek. Tok’un bu süre içinde Habeas Corpus dilekçesi sunması durumunda, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden ABD yönetimi iade sürecini ilerletmeyecek." ifadelerine yer verildi.

İadelerine karar verilmişti

Davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat’ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin uygun olduğuna karar vermiş ve Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesine hükmetmişti.