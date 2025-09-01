ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten günlerdir haber yok: Son paylaşımı 4 gün önce

CERN, Fermilab, ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Türk bilim insanı Dölek'ten 4 gündür haber alınamaması sosyal medyada gündem oldu.

Bilim insanı Dölek, 1 hafta önce LinkedIn sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş ortamında güvensiz koşullarda çalışmaya zorlanan ve sömürülen araştırmacılar olduğunu, en savunmasız durumda olanların korunmadığı ancak buna karşılık usulsüzlüklerin örtbas edildiği ve bunu dile getirenlere karşı saldırılar olduğunu savundu.

Bunu tüm resmi ihbar kanallarına bildirdiğini vurgulayan Dölek, korunmak yerine cezalandırıldığı ve görevden atıldığını, haksız suçlamalara maruz kaldığını belirtti.

Dölek, önünde "hiçbir yasal yol" kalmadığı ifade ederek, "gerçeği söylediği için" sürekli yer değiştirmek zorunda olduğunu aktardı.

Son paylaşım 4 gün önce

ABD vizesinin de iptal edildiği öne sürülen Dölek'ten günlerdir haber alınamıyor. Türk bilim insanının Kanada'ya protesto yürüyüşü başlattığı ve bu sürede gözaltına alındığı belirtiliyor.

Öte yandan, Dölek, yine LinkedIn hesabından 4 gün önce yaptığı son paylaşımda, St. Lawrence Nehri kıyısındaki Akwesasne'de olduğunu belirterek, "Bitap düştüm, bacaklarım yanıyor ve ayaklarım su toplamış haldeyim… Fakat bu kadar ilerleyebildiğim için minnettarım" ifadesini kullandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ve yakınları, Dölek'in durumundan endişelerini bildirirken, bulunması için çağrı yapıyor. ABD makamlarından ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.