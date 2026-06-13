ABD'den gelen ihbarla Türkiye'de istismar skandalı ortaya çıktı

Uluslararası bir ihbarla başlayan soruşturma kapsamında çocuk istismarına yönelik dijital içeriklerin paylaşımı ve satışı iddiaları üzerine geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

Habertürk TV'de yer alan habere göre, soruşturmanın başlangıç noktasını Amerikan Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin Türk makamlarına ilettiği rapor oluşturdu.

Kurum tarafından hazırlanan raporda, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin internet ortamında paylaşıldığı yönünde bilgiler yer aldı.

İhbarın ardından Türk adli makamları tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen çalışmalarda görüntüleri internete yüklediği öne sürülen kişinin 32 yaşındaki Savaş K. olduğu tespit edildi.

Servis şoförlüğü yaptığı belirlendi

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüphelinin uzun yıllar servis şoförü olarak görev yaptığı ve çocukların eğitim aldığı kurumlarda çalıştığı öğrenildi.

Dosyada yer alan incelemelerde, şüphelinin dijital materyallerinde çok sayıda görüntüye ulaşıldığı kaydedildi.

Telefonundan binlerce dosya çıktı

Soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerde, şüphelinin telefonunda 215 fotoğraf ve 1091 videodan oluşan çocuk istismarı içerikleri bulunduğu öne sürüldü.

Elde edilen materyallerin soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği belirtildi.

Telegram üzerinden görüntüleri satmış

Yapılan incelemelerde şüphelinin Telegram uygulaması üzerinden kapalı gruplar oluşturduğu ve para karşılığında kullanıcıları bu gruplara dahil ettiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasında, söz konusu görüntülerin ücret karşılığında satıldığı yönündeki tespitlerin yer aldığı aktarıldı.

Şüphelinin banka hesap hareketlerinin incelenmesiyle soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Mali incelemeler sonucunda Türkiye'nin 58 farklı ilinden ve Almanya'dan toplam 219 kişinin söz konusu görüntüleri satın aldığı iddia edildi.

Bu kişilerin de soruşturma kapsamına alındığı ve haklarında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Dosyada yer alan savunmasında Savaş K.'nın, "Anlık bir şeydi, şeytana uydum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Şüphelinin bir eğitim vakfında çalıştığını, bunun dışında herhangi bir ticari faaliyet yürütmediğini söylediği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, şüphelinin çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları satma suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Savcılığın, Savaş K. hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep ettiği bildirildi.