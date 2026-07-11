ABD'den, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yaptırım

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, Hamaney ve diğer İran hükümet yetkilileri yararına çalıştığı ve İranlı bir "finansal aracı" olduğu gerekçesiyle Ali Ansari'ye yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, Ansari'nin, "kamu kaynaklarından sağlanan serveti yurt dışındaki geniş çaplı gayrimenkul ve ticari varlık portföyüne aktardığı" ifade edilirken, daha önce yaptırım uygulanan İranlı bankalar adına işlem yapan ve "çok sayıda paravan şirket kullanan" İran döviz bürolarının da yaptırımlar ile hedef alındığı belirtildi.

Yaptırım listesine eklenenler arasında Mohammad Darbani, Mohsen Khandan, Ahmad Navai Lavasani ve Amir Navai gibi "Partners Exchange" döviz şirketi ile ilişkili isimlerin yer aldığı kaydedilen açıklamada, Saint Kitts ve Nevis'te kayıtlı bir şirket olan "Smart Global Limited"in de Ansari ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye eklendiği aktarıldı.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanı'nın aksine sözünü tuttu" demişti.