ABD'den İran saldırısına ilişkin Çin iddiası

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD'li yetkililer, İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlediği ve 3 ABD askerinin ölümüne yol açan saldırıdan önce Çinli kuruluşlardan yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri temin ettiğini öne sürdü.

Yetkililere göre Washington, söz konusu görüntüleri saldırıyla ilişkilendirdi. Çinli kuruluşların kimlikleri açıklanmazken, Pekin yönetiminin doğrudan saldırıya dahil olduğu yönünde bir suçlama yapılmadı. İran'ın görüntüleri hem saldırı öncesinde hem de sonrasında temin ettiği belirtildi.

Saldırıda 3 asker öldü, 4 asker yaralandı

17 Temmuz'daki saldırıda İran balistik füzeleri, Ürdün'ün kuzeydoğusundaki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde ABD askerlerinin kaldığı bölgeyi vurdu. Saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralanarak tıbbi tahliye edildi.

İran'ın ayrıca üsse konuşlandırılmış insanlı ve insansız hava araçlarını da hedef aldığı belirtildi. Saldırı, 24 saat içinde üsse düzenlenen 3 ayrı füze saldırısından biri oldu.

İran, saldırıdan sonraki 3 gün içinde üssün 3 ayrı bölgesindeki hasarı gösteren yüksek çözünürlüklü görüntüler yayımladı. Daha düşük çözünürlüklü açık kaynak uydu görüntülerinde ise üssün 3 bölgesinde 20'den fazla yapının hasar gördüğü görüldü.

Washington 3 Çinli şirkete yaptırım uygulamıştı

ABD yönetimi mayıs ayında MizarVision, Earth Eye ve Chang Guang adlı 3 Çinli şirkete yaptırım uygulamış, bu şirketlerin İran'ın ABD güçlerini hedef almak için kullanabileceği uydu görüntülerini sağladığını, topladığını veya yayımladığını belirtmişti.

ABD'li yetkililere göre Washington, 17 Temmuz saldırısıyla bağlantılı görüntüler konusunu üst düzey görüşmelerde Çinli yetkililere de iletti. Çin tarafının ise kanıt talep ettiği aktarıldı.

Çin'in Washington Büyükelçiliği suçlamalara doğrudan yanıt vermezken, Çin'in İran ile iş birliğinin uluslararası hukuka uygun olduğunu bildirdi.

İddialar Trump-Xi zirvesi öncesinde gündeme geldi

İddialar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında 24 Eylül'de yapılması planlanan zirve öncesinde gündeme geldi.

ABD'li yetkililer ayrıca Çin'in İran'a Amerikan deniz unsurlarını takip etmede yardımcı olabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti. İran'ın son günlerde bir ABD uçak gemisi ve diğer savaş gemilerine balistik füze saldırıları düzenlediği, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının ise bu saldırıların tamamının başarısız olduğunu açıkladığı kaydedildi.