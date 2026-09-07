ABD’den İran’ın nükleer programına ilişkin sert mesaj

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ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Washington'ın İran'ın nükleer silah edinmesini önleyecek bir anlaşmaya hiçbir zaman ulaşamayabileceğini söyledi. Wright, bu durumda İran'ın nükleer kapasitesinin imha edilmesine dayalı bir yol izlenebileceğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki çatışma yedinci ayına girerken ABC News'e konuşan Wright, "Nükleer anlaşma olmayabilir. Çözüm, bunu yapma yeteneklerini basitçe yok etmek olabilir. Bir anlaşma İran'daki bir sonraki yönetimi bekleyebilir. Bunu bilmiyoruz." dedi.

İran'ın nükleer altyapısını yeniden kurmaya çalışması halinde ABD'nin saldırılarını sürdürüp sürdürmeyeceği sorulan Wright, "Bunu yapma yeteneklerini yok etmeniz gerekir." yanıtını verdi.

Wright, İran'ın nükleer silah geliştirme ve geliştirmesi halinde bu silahları kullanma kapasitesini zayıflattıklarını söyledi. Bunun 47 yıldır devam eden ve kolay olmayan bir mücadele olduğunu belirten Wright, ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle çalışarak hedefini gerçekleştireceğini ifade etti.

Trump’ın tercihi müzakere

CBS'e de konuşan Wright, Başkan Donald Trump'ın tercihinin her zaman müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak olduğunu ve askerî seçeneğin yalnızca kesinlikle gerekli olması halinde kullanılacağını söyledi.

Wright, ABD ordusunun bölgedeki en büyük görevinin İran'ın ham petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz ihracatını durdurmak olduğunu belirterek, "Mevcut rejimi politika değişikliğine zorlamak veya yeni bir rejim ortaya çıkarmak amacıyla ekonomilerini boğuyoruz" dedi.