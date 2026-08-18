ABD'den İsrail'in Türkiye sınırındaki saldırısına tepki

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye - Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail’in Suriye’nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin saldırılardan “derin endişe” duyduğunu belirterek, tüm tarafları yeni askeri çatışmalar yerine “mantıklı diyaloğa” öncelik vermeye çağırdıklarını söyledi.

Suriye’nin İdlib vilayetinde Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıktaki hava üssüne düzenlenen saldırılarda pistin hedef alındığı ve maddi hasar meydana geldiği, can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Suriye devlet televizyonuna göre İsrail hava saldırılarında üs sekiz kez vuruldu.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu.

Rejimin devrilmesinin ardından ise İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.