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ABD'den kritik açıklama: Türkiye'nin desteğini talep ettik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Türkiye ile ABD arasında gerçekleşen önemli görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bruce, ABD'nin Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki barış çabalarına Türkiye’nin desteğini talep ettiğini belirtti.

Haber Merkezi
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ABD'den kritik açıklama: Türkiye'nin desteğini talep ettik
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin desteğini talep etti

Sözcü Bruce, görüşmede güvenlik ve ticaret alanındaki temel konularda iş birliğinin ele alındığını ifade etti.

Bruce, "Bakan Rubio, Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'nin desteğini talep etti. Rubio, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı oluşturulan küresel koalisyondaki liderliğini takdir etti. Rubio, ne uluslararası terörizm için bir üs ne de İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için geçiş noktası olmayan, istikrarlı, birleşik, barışçıl bir Suriye'yi desteklemek için yakın iş birliğe ihtiyaç duyulduğunu yineledi. Bakan ayrıca ikili ticarette son dönemde kaydedilen ilerlemelere dikkat çekerek bundan sonraki süreçte daha büyük ekonomik ortaklıkların kurulmasını desteklediğini vurguladı" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldik"

Bakan Rubio ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her iki ülkeye de fayda sağlayacak ticaret ve güvenlik konusunda iş birliğini görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldik. ABD, Türkiye ile son dönemde ticaret alanında ilerlemelerini sürdürüyor. Ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki barıştan, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı Suriye'yi desteklemeye kadar temel konularda birlikte ortaklık kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

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