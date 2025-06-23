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ABD'den kritik vize Kararı! Öğrenci başvurularında sosyal medya şifreleri istenecek

ABD, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yabancı öğrenciler için vize başvurularını yeniden başlattı. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte başvuru şartları önemli ölçüde sıkılaştırıldı. F, M ve J tipi öğrenci vizeleri için başvuru yapanlardan artık sosyal medya hesap bilgilerini paylaşmaları istenecek. Paylaşılan içerikler, güvenlik soruşturması kapsamında detaylı şekilde incelenecek.

Haber Merkezi
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ABD'den kritik vize Kararı! Öğrenci başvurularında sosyal medya şifreleri istenecek
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Amerika Birleşik Devletleri, öğrenci vizesi randevularını yeniden açma kararı aldı. Mayıs ayı sonunda tüm yeni öğrenci vizesi ve değişim programı başvurularını durdurduğunu duyuran ABD, bu kararından geri adım attı.

Yeni uygulama, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Çarşamba günü ülke genelindeki elçilik ve konsolosluklara resmi olarak bildirildi. Böylece F, M ve J tipi vizeler için başvurular yeniden kabul edilmeye başlandı.

Vizeye başvuranların, sosyal medya hesaplarının açık şekilde ayarlanması gerekecek

Vize için en önemli şart olarak, sosyal medya hesaplarının incelenmesi getirildi. Bakanlık, başvuru sahibinin diğer şartları taşımasının yanı sıra, sosyal medya hesaplarına da odaklanılmasını“ istedi. Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre vizeye başvuranların, sosyal medya hesaplarının açık veya vize inceleyecek mercilerin girebileceği şekilde ayarlaması gerekiyor.

Geçmişteki tutum ve paylaşımlar detaylı şekilde incelenecek

ABD tarafından yapılan açıklamada, vize başvurusu öncesinde başvuru sahiplerinin geçmişteki tutum ve paylaşımlarının detaylı şekilde inceleneceği belirtildi.

Açıklamada, başvuru sahibinin ABD vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya anayasal ilkelerine karşı düşmanca bir tutum sergileyip sergilemediği; yabancı terör örgütlerini, terörizmi ya da ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan unsurları destekleyip teşvik edip etmediği ve antisemitik (Yahudi karşıtı) söylemlerde bulunup bulunmadığının değerlendirileceği vurgulandı.

Uygulama tüm yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli

Yeni uygulamanan, yüksek öğrenim, master ya da doktoraya başvuran F vizesi, meslek eğitimi için M vizesi, eğitim- kültürel değişim programları için tasarlanmış J vizesi başvuruları, dolayısıyla tüm yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli olduğu belirtildi. Yılda ortalama 450 bin öğrenci vizesi veren ABD’li kurumların yeni işyükü nedeniyle vize verme işlemlerinin uzun sürmesi bekleniyor.

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