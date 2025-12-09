ABD'den Rümeysa Öztürk için emsal karar: Keyfi ve kaprisli

ABD’de dikkat çekici bir karara imza atıldı. Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün aylar süren gözaltı sürecinin ardından federal mahkeme öğrencinin lehine karar verdi.

Baş Yargıç Denise Casper, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) Öztürk’ün öğrenci statüsünü iptal ederken hukuka aykırı hareket etmiş olabileceğine hükmederek, SEVIS kaydının eksiksiz biçimde yeniden aktif hale getirilmesine karar verdi.

İşlem süreci “keyfi ve kaprisli”

ICE ajanları 25 Mart’ta Somerville’de Öztürk’ü maskeli bir operasyonla gözaltına alıp vizesini iptal etmişti.

Mahkeme, ICE’in işlem sürecinin “keyfi ve kaprisli” olduğunu vurguladı ve SEVIS veritabanındaki kaydın 25 Mart tarihine geriye dönük olarak aktif hâle getirilmesini emretti. Söz konusu yalnızca eğitim hakkını değil, ABD’deki yasal statüyü de doğrudan etkileyen SEVIS süreçleri açısından büyük önem taşımakta.

Bu adaletsizliği kimse yaşamamalı

Öztürk, ACLU aracılığıyla yaptığı açıklamada karardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimsenin benim yaşadığım adaletsizlikleri yaşamamasını diliyorum. Bir akademisyen olarak keyfi şekilde elimden alınan eğitim hakkım için hâlâ büyük bir üzüntü duyuyorum.”

İsrail yanlısı Canary Mission tarafından hedef gösterilmişti

Tufts Üniversitesi’nde Fulbright bursiyeri olarak doktora yapan Öztürk, 2 Mart 2024’te yayımlanan ve “Filistin soykırımının tanınması” çağrısı yapan bir makaleyi birlikte yazdığı için İsrail yanlısı Canary Mission tarafından hedef gösterilmişti.

Trump yönetimi ise delil sunmadan Öztürk’ü “Hamas yanlısı faaliyetlerle” ilişkilendirmeye çalışmıştı. Hakkındaki ddialar üzerine ICE, Öztürk’ü gözaltına almış ve Louisiana’daki göçmen merkezine göndermişti.