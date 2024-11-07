ABD Suriyeden çekilecek iddiası! MSB'den açıklama geldi

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Trump'ın 'Savaş istemiyorum' mesajı sonrası ABD’nin Suriye’den çekilme iddiası gündeme geldi.

MSB kaynaklarından açıklama

Bakanlık kaynakları, "ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.