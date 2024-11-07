ABD Suriyeden çekilecek iddiası! MSB'den açıklama geldi
Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından "Savaş istemiyorum" açıklaması, "ABD Suriye'den çekilecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Trump'ın 'Savaş istemiyorum' mesajı sonrası ABD’nin Suriye’den çekilme iddiası gündeme geldi.
MSB kaynaklarından açıklama
Bakanlık kaynakları, "ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı” ifadelerini kullandı.
Ayrıca, "Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.