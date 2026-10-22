ABD'den Suudi Arabistan'daki personeline ülkeyi terk etme emri
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin saldırılarını artırması üzerine Suudi Arabistan'da acil görevlerde bulunmayan personeli ve ailelerini ülkeden ayrılmaları konusunda talimatlandırdı. Bölgedeki saldırılar ve petrol arzına ilişkin endişeler sürerken Brent petrolün varil fiyatı 110 doların üzerine çıktı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husi militanlarından kaynaklanan tehdidin artması nedeniyle Suudi Arabistan'daki acil görevlerde bulunmayan personel ile ailelerinin ülkeden ayrılmasını emretti.
Bakanlık Sözcüsü Tommy Pigott, İran destekli Husilerin sivil havalimanları ve kritik altyapı dahil Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdığını söyledi.
NBC News de İran ve bölgedeki diğer tehditler nedeniyle ABD'li askeri personelin Orta Doğu'daki bazı üslerden çekildiğini bildirdi.
Husilerin Riyad havalimanına yönelik ölümcül saldırısının ardından çarşamba günü Saudi Aramco'nun ülkenin doğusundaki Shaybah petrol sahasına düzenlenen drone saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Saldırı sahadaki operasyonları etkilemedi.
Petrol fiyatlarında yükseliş
Orta Doğu'daki çatışmaların petrol arzını etkileyebileceğine ilişkin endişelerle Brent 110 doların üzerine çıkarken, WTI yaklaşık 98 dolardan işlem gördü.
Brent, Basra Körfezi'nden petrol akışının ABD-İran savaşı nedeniyle kesintiye uğramasının ardından bu yıl yüzde 80'den fazla yükseldi. Ham petrol ihracatı son dönemde çatışma öncesi seviyelere yaklaşsa da petrol ürünleri sevkiyatları kısıtlı kalıyor.