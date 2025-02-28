ABD’den terör örgütü elebaşı Öcalan’ın çağrısı ile ilgili açıklama: 'Önemli bir gelişme'

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne yaptığı kendisini feshetme ve silah bırakma çağrısına bir yorum da ABD hükümetinden geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, yaptığı açıklamada gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu önemli bir gelişme ve bunun ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda Türk müttefiklerimizin endişelerini gidermeye yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

Hughes, "Bunun, bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.