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ABD’den terör örgütü elebaşı Öcalan’ın çağrısı ile ilgili açıklama: 'Önemli bir gelişme'

ABD hükümetinden yapılan açıklamada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne yaptığı kendisini feshetme ve silah bırakma çağrısının "Önemli bir gelişme" olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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ABD’den terör örgütü elebaşı Öcalan’ın çağrısı ile ilgili açıklama: 'Önemli bir gelişme'
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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne yaptığı kendisini feshetme ve silah bırakma çağrısına bir yorum da ABD hükümetinden geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, yaptığı açıklamada gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu önemli bir gelişme ve bunun ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda Türk müttefiklerimizin endişelerini gidermeye yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

Hughes, "Bunun, bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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