ABD'den, Türk havayolu şirketine "ihlal" cezası

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Türk charter şirketi Air Sapphire'e, Amerikan yapımı Gulfstream uçağıyla Rusya'ya en az iki charter uçuş gerçekleştirerek yaptırımları ihal ettiği gerekçesiyle 285 bin dolar para cezası verdi. İnternetteki verilere göre Ankara merkezli özel jet kiralama şirketinin Duabi'de de bir ofisi bulunuyor.

Uçuşlar geçen yılın Ekim ayında İstanbul'dan Rusya'nın Tümen şehrine ve bu yılın Ocak ayında Maldivler'den Moskova'ya gerçekleştirildi.

Kiralamaların ödemeleri Rus olmayan bir komisyoncu tarafından yapıldı ancak müşterileri, bazıları Kıbrıs pasaportu da olan Rusya Federasyonu vatandaşlarıydı.

Rusya yaptırımları ihlal edildi

ABD Ticaret Bakanlığı'na göre Amerikan yapımı bir uçağın lisanssız olarak Rusya'ya sefer yapması Rusya'ya Ukrayna'daki çatışmalar yüzünden konulan yaptırımları ihlal etti.

ABD İhracat İdaresi Müsteşar Yardımcısı Matthew Axelrod, "Bu, dünya genelindeki charter brokerleri ve operatörler için bir ders olsun: Kurallarımızı ihlal ederek bu tür bir seyahati kolaylaştırırsanız, ağır bir bedel ödeyebilirsiniz" dedi.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Air Sapphire'in "suçunu kabul ettiğini" ve soruşturmada "işbirliği yaptığını ve yardım ettiğini" iddia etti. Şirketten bir açıklama yapılmadı.