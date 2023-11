ABD'den, Türkiye'deki Amerikan şirketlerine yönelik saldırı uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yayınladığı yazılı uyarıda, “ABD dış politikasını eleştiren gösterilerin yanısıra Amerikan şirketlerinin boykot edilmesi çağrılarının da sürmesi bekleniyor. Büyük kalabalıkların toplanması; daha fazla polisin görevlendirilmesine, yolların kapanmasına ve trafiğin aksamasına neden olabilir. Barışçı olması amaçlananlar dahil her türlü gösteriye şiddet karışabilir. Türkiye'de tanınmış Amerikan kafe ve fast food zincirlerine karşı düzenlenen son protesto eylemleri, bu işletmelerde aksamalara yol açmış ve vandalizm, maddi hasar ve yaralanmalarla sonuçlanmıştı” denildi.

Türkiye genelini kapsayan uyarıda Amerika ve İsrail ile bağdaştırılan mekanlarda dikkatli olunması, kamuya açık alanlarda dikkat çekici davranışlardan kaçınılması, protesto gösterilerinin olduğu ortamlardan uzak durulması, etrafta olup bitenlerden haberdar olunması ve son gelişmeler için yerel basının izlenmesi tavsiye edildi.

