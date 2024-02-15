ABD'den Türkiye'deki şirkete İran yaptırımı

ABD, Türkiye'den bir şirkette bulunan dört kuruluş ve üç kişiye, İran Merkez Bankası için Amerikan kaçakçılığı faaliyetlerinde uygulanan yaptırımların uygulandığını açıkladı.

Hazine Bakanlığı, söz konusu yaptırımların, "ABD ihracat kısıtlamaları ve yaptırımlarının ihlâl edilerek İran Merkez Bankası tarafından kullanılması için gelişmiş ABD teknolojisinin işleyişiyle bağlantılı olan üç kişi ve dört genişleme hedef kapsamı" olduğunu belirtti.

Bakanlık, İran Merkez Bankası'nın İran Devrim Muhafızları'na mali destek sağlaması için hâlihazırda ABD'nin yaptırımlar listesinde yer aldığını hatırlattı.

"ISC'nin Türkiye'deki temsilcisi"

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'den yaptırım listesi alınan şirketin adına Ted Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. olduğunu duyurdu.

Bakanlık, diğer ticari finans işlemlerinin ise İran Merkez Bankası'nın İran'daki bir iştiraki olan Informatics Services Corporation (ISC) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Advance Banking Solution Trading ve Freedom Star General Trading şirketleri olduğunu belirtti. Açıklamada, BAE'deki bu şirketlerden Advance Banking Solution Trading'in, ISC'nin paravan şirketi olduğu açıkça ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Ted Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ise ISC'nin Türkiye'deki temsilcisi olarak hizmet ve paravan şirketlerle iş birliği içerisinde ABD mallarını ve satın alma gücünü bildirdi. Açıklamada, yaptırımlardan alınan ve hem Fransa hem de İran vatandaşı olan ISC çalışanlarının Pouria Mirdamadi'nin Ted'in faaliyetlerine dahil olduğu belirtildi.

Ağustos 2019'da kuruldu

İstanbul Ticaret Odası'ndaki sicil kaydına göre şirketin tek yönetim kurulu üyesi olarak bu kişinin adı görülüyor.

Ticaret sicil kaydına göre, Ağustos 2019'da 50 bin TL sermayeyle kurulan şirket, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Sicil kaydında şirketin adresi İstanbul Bahçelievler olarak görülüyor.

ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran Merkez Bankası, Ortadoğu'yu daha da istikrarsızlaştırma niyetindeki iki önemli aktör olan İran İslam Devrim Muhafızları ve Hizbullah'a mali destek sağlanmasında kritik bir rol oynuyor" kullanıldı.

Nelson, "Amerika Birleşik Devletleri, İran rejiminin hassas ABD teknolojisi ve kritik bir şekilde elde etmeye yönelik yasa dışı girişimlerini engellemek için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceklerini" söyledi