AB'den Ukrayna'ya drone alımı için 3,9 milyar Euro destek

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, toplam 90 milyar Euro Ukrayna Destek Kredisi kapsamında dron tedariki için ayrılan yaklaşık 6 milyar Euroluk finansman diliminin ilk ödemesi olan 3,9 milyar Euronun bugün Ukrayna'ya aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu ödemenin 25 Haziran'da makro finansal yardım kapsamında yapılan 3,2 milyar Euroluk bütçe desteğinin ardından geldiği belirtilerek, Ukrayna'nın ödeme talepleri doğrultusunda gelecek günlerde yeni ödemeler yapılacağı ve dron alımlarına ayrılan finansman diliminin tamamlanacağı ifade edildi.

AB'nin Şubat 2026'da kabul ettiği Ukrayna Destek Kredisi kapsamında Ukrayna'ya toplam 90 milyar Euroya kadar finansman sağlanması öngörülüyor.

Paketin 30 milyar Eurosu Ukrayna devlet bütçesi ile temel kamu hizmetlerinin desteklenmesine, 60 milyar Eurosu ise savunma sanayisi ve askeri kapasitenin güçlendirilmesine ayrıldı.

Bu kapsamda, 2026 yılında savunma sanayisine yönelik toplam 28,3 milyar Euroluk destek sağlanması planlanırken, AB Komisyonu her ödeme öncesinde Ukrayna'nın sunduğu sözleşmeleri inceleyerek kaynakların AB ile mutabık kalınan savunma alımlarında kullanılıp kullanılmadığını denetliyor.