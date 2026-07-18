ABD'li gazete Türkiye'nin S-400'leri satmak için görüştüğü ülkeyi açıkladı

Türkiye, F-35 savaş uçaklarını satın alma konusundaki ABD ile yaşanan S-400 savunma sistemleri sorununu gidermek üzere yoğun çaba harcıyor.

The Wall Street Journal'ın ABD'li ve BAE'li yetkililere dayandırdığı bilgiye göre; Türkiye, Rus yapımı silahları Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satmak üzere görüşmeler yürütüyor.

ABD'nin en önemli talebi S-400'leri gönderilmesi

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi satın almasının ardından 2019 yılında Türkiye'yi F-35 satın alma ve üretimine katkı programı olan F-35 Ortak Taarruz Uçağı programından çıkarmıştı. ABD, iki ileri teknolojinin Türkiye'de yan yana çalışmasının S-400 sisteminin F-35'in radar imzası gibi kritik detaylarını öğrenmesine ve bunları Moskova ile paylaşmasına yol açabileceğinden endişe duyuyor.

Trump, F-35'ler için yeşil ışık yakmıştı

NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma planını açıklamış ve F-35 satışını değerlendireceklerini belirterek, "ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldıracak. Kabine yetkililerimiz bu konuda çalışıyor. F-35'ler konusu da kesinlikle düşüneceğimiz bir şey. Henüz karar vermedim ama Erdoğan birçok konuda ABD'ye yardımcı oldu” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, S-400'lerin kaderi sorulduğunda “Takipte kalın” demişti.