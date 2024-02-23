ABD'li Senatör Shaheen: Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılması konuşulmalı

Shaheen, meslektaşı Senatör Chris Murphy ile birlikte Salı günü başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendilerini ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere üst düzey Türk yetkililerle görüşmek üzere Türkiye'deydi.

Shaheen, mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının önemi ve geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi tarafından onaylanan Türkiye'ye F-16 satışının ele alındığını söyledi.

Shaheen, "NATO'nun ilişkilerimiz için önemini ve bunun gelecekte bir dizi konuda nasıl daha iyi ortaklık kurabileceğimizi düşünmemiz için bir fırsat olduğunu da konuştuk" dedi.

Afrika'da işbirliğini konuştuk

Shahen , Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirirken şunları söyledi:

"İki tarafın şu anda birlikte nasıl çalışabileceğine bakıyoruz. Görüşmemiz sırasında (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) konuştuğumuz şeylerden biri de Afrika'da ortaklık yapabilme yeteneğiydi" dedi.

Türkiye'nin Afrika'da, Amerika'nın sahip olmadığı ilişkilere sahip olduğuna dikkat çeken Shaheen, "Sadece bu ülkeler için değil, bence dünya istikrarı için de önemli olacak alanlarda birlikte çalışabiliriz" yorumunu yaptı.

Yeni dönemin başlangıcı

Türkiye'ye F-16 satışının önemine ilişkin bir soruya Shaheen, bunun ikili ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi olmasını umduğunu söyledi. Shaheen, "Türkiye'yi çok önemli bir müttefik olarak görüyoruz. Türkiye Avrupa'nın en büyük ikinci ordusuna sahip ve bunun önemli olduğunu düşünüyoruz ve F-16'larla bu hava gücüne sahip olmak sadece Türkiye ve Avrupa'nın değil, aynı zamanda ABD'nin de güvenliği için çok önemli" dedi.

Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılıp çıkarılmaması konusunda ise ABD'li senatör iki ülkenin "aramızdaki bazı farklılıkları çözüme kavuşturduğunu" söyledi.

S-400 hala en büyük endişe

Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılması konusunda ise Shaheen bunun, "Konuşulmaya açık bir konu" olduğuna inanıyor.

Ankara'nın F-35 programından çıkarılmasına ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasına neden olan Rus yapımı hava savunma sistemine atıfta bulunan Shaheen, "S-400 konusunda hala büyük endişeler var" dedi.

Shaheen, "Henüz faaliyete geçmemiş olmasını takdir ediyoruz ve bu olumlu bir şey. Ancak bu, üzerinde çalışmamız gereken bir konu olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.