ABD'li The Wall Street Journal: Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon hazırlığında

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'ye yönelik bir harekat hazırlığında olduğunu öne sürdü. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Türkiye'nin Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) hedef alacağı sınır ötesi operasyonun yakın zamanda başlayabileceği iddia edildi. Haberde ayrıca SMO birliklerinin Türkiye'den gelen askerlerle birlikte sınır bölgesinde konuşlandığı ifade edildi.

"Barış Pınarı öncesinde de benzer görüntüler vardı"

ABD'li yetkililer, SMO'nun yanı sıra üniformalı komandolar ve topçu birliklerinden oluşan kuvvetlerin Kobani sınırında yoğunlaştığını öne sürdü. Türkiye'nin 2019 yılında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı öncesinde de benzer görüntülerin ortaya çıktığına işaret edilen haberde, ABD'li bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: "Bu konuya odaklanmış durumdayız ve itidal için baskı yapıyoruz."

Trump'a mektup

Kuzey ve Doğu Suriye Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed'in de, ABD'de ocak ayında göreve başlayacak olan Donald Trump'a bir mektup yazdığı kaydedildi. WSJ'nin aktardığına göre Ahmed, Trump'tan sınır ötesine asker göndermemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a baskı yapmasını istedi.