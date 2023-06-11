ABD’li yolcu, uçakta hayatını kaybetti

Hüseyin ASLIYÜCE

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Amerika’nın New York kentine gitmek üzere 287 yolcusunu alarak saat 08.56'da havalanan Airbus 330-300 tipi, TC- JOA kuyruk tescilli uçak, kalkışından kısa bir süre sonra ABD’li ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğu rahatsızlanarak fenalaştı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekibi yaparken, aynı zaman doktor anonsu yapıldı.

Yolcular arasında bulunan bir doktor, durumu ağırlaşan ABD'li çocuğa kalp masajı yaptı. Uçağın kokpit ekibi de Macaristan hava sahasında olan uçak için, Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı Trafik Kontrol kulesine durumu bildirerek acil iniş izni alarak saat 10.30’da indi.

Ancak yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yolcu ve ailesi uçaktan indirilirken, apronda bekleyen ambulansa bindirildi. Ardından THY uçağı 14.00'da Budapeşte'den New York'a hareket etti.