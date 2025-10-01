  1. Ekonomim
ABD Ankara Büyükelçiliği, bütçe duraklaması nedeniyle X hesabını acil güvenlik duyuruları dışında güncellemeyecek. Pasaport ve vize işlemleri koşullar elverdiği ölçüde devam edecek.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin X hesabında bütçe duraklaması: Acil bilgiler dışında düzenli olarak güncellenmeyecek
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin X hesabı, acil bilgiler dışında düzenli olarak güncellenmeyeceği duyuruldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçilik X hesabının bütçe duraklaması sebebiyle tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında düzenli olarak güncellenmeyeceğini bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bütçe duraklaması sebebiyle bu X hesabı, tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında, düzenli olarak güncellenmeyecektir.

Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurt dışındaki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarındaki planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetleri bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir. Tüm faaliyetler yeniden başlayana dek bu hesabı, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgileri paylaşmak dışında güncellemeyeceğiz.

Hizmetlerimiz ve faaliyet durumumuz hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://travel.state.gov."

