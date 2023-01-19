ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: F-16 satışı ile NATO’nun genişlemesi arasında bağ yok

Zeynep GÜRCANLI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken ile Washington'da yaptığı görüşmeden bir gün sonra, Ankara'da bir grup gazeteciyle sohbet toplantısında bir araya geldi. Flake, Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16 savaş uçaklarının satışı ile, NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı kapsayacak şekilde genişlemesi arasında Washington yönetimi açısından "bir bağ bulunmadığını" söyledi.

Flake'nin açıklamalarından satır başları:

"Yönetim arada bir bağ kurmuyor. Ancak bunu söylerken, Kongre'nin pek çok üyesinin de NATO'nun genişlemesi konusunda çok güçlü duyguları olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Bazıları bunu geçtiğimiz birkaç ay içinde dile de getirdi."

"ABD yönetimi, F-16 satışını destekliyor ve Kongre ile bu konuyu müzakere edecek. Kongre yasama organı. Hatta şunu eklemeliyim; Bağımsız bir yasama organı. Ve bu satışın Kongre tarafından da onaylanması gerekli. Kongre’nin arkada bırakılması zor. Yönetim, ‘Kongre'yi devre dışı bıraktım’ diyemez."

"ESAD REJİMİ İLE NORMALLEŞMEYE KARŞIYIZ..."

"ABD, Esad'ın yıllarca kendi vatandaşlarına yaptıklarını göz önüne alarak, Esad rejimi ile ilişki kurmaya, normalleşmeye gitmeye karşı çıkmaya devam ediyor. Buna hala karşı çıkıyoruz"