ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bugün Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü.

Büyükelçi Barrack, görüşmeleri sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Barrack paylaşımında görüşmeye ilişkin olarak "Bakan Güler ve ben, Amerika ve Türkiye'nin ortak ve müttefik olduğu bölgesel istikrar ve güvenlik konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük" ifadelerini kullandı.

Great to meet with Minister of @tcsavunma Güler.



Minister Güler and I discussed our combined interest of regional stability and security in which America and Türkiye are partners and allies. pic.twitter.com/bhFLkoT2iw