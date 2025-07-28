ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bugün Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü.

Büyükelçi Barrack, görüşmeleri sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Barrack paylaşımında görüşmeye ilişkin olarak "Bakan Güler ve ben, Amerika ve Türkiye'nin ortak ve müttefik olduğu bölgesel istikrar ve güvenlik konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük" ifadelerini kullandı.

Great to meet with Minister of @tcsavunma Güler.



Minister Güler and I discussed our combined interest of regional stability and security in which America and Türkiye are partners and allies. pic.twitter.com/bhFLkoT2iw — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 28, 2025

Büyükelçi Barrack, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile görüşmesini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükelçi, paylaşımında "Bakan Bayraktar'ın Türkiye'nin enerji bağımsızlığını desteklemek ve Amerika ile Amerikalı üreticilerin bu sürece katılmasını sağlamak için attığı tüm bu harika adımlar için tebrikler" ifadelerini kullandı.