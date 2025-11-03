ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: İsrail ve Türkiye savaşmayacak

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bahreyn'de katıldığı bir forumda Türkiye ve İsrail arasında yakınlaşma mesajı verdi.

Başkent Manama'da 1 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) forumunda konuşan Barrack, "Türkiye ve İsrail birbiriyle savaşmayacak" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Barrack, Türkiye ve İsrail arasında "çok uzak olmayan gelecekte" bir ticaret anlaşması imzalanabileceğini de söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, "Bence şimdilik her şey olduğu yerde kalacak ve Türkiye [Gazze'deki ateşkes sürecinin] parçası olacak" diye konuştu.

ABD'li büyükelçi, konuşmasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasındaki rolüne de değindi.

Barrack, "Türkiye olmasa Gazze'de ateşkes olmazdı" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkna olmayan iki [isim] vardı. [Erdoğan] Türkiye'nin Hamas ile ilişkisi ve onları yabancı terör örgütü ilan etmemiş olması sayesinde bu ikisini ikna ederek ateşkesi sağladı."

Barrack ikna olmayan kişilerin kim olduğunu söylemedi.

ABD Başkanı Donald Trump da ateşkes sürecinde Hamas'ın ikna edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kilit rol oynadığını ifade etmişti.

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu politikası ile ilgili "Başkan [Trump] tüm satranç tahtasını değiştirdi. Her yerde bunu görüyorsunuz" dedi ve ekledi:

"Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir hizalanma göreceksiniz."

Barrack, katıldığı forumda Batı'nın Ortadoğu politikasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden beri Batı'nın yaptığı her şey hataydı.

"Sömürge yetkisini alıp bunu kabilelere, bayraklara ve dini bağlama koymak hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm o merkeziyetçi modeller çöktü."

Barrack, bölgede yalnızca "hayırsever monarşi" tarzı yönetimlerin ayakta kalabildiğini savundu ve bunun "işe yarayan" bir yönetim biçimi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Gazze'deki rolü

Gazze'de ekim başında ateşkes ilan edilmesinin ardından Ankara'nın bundan sonraki süreçte nasıl bir rol oynayabileceği tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze için oluşturulacak "görev gücüne" dahil olacağını söyledi.

Türk ordusunun bölgede ateşkesi korumak için Gazze'ye asker gönderme olasılığı gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu ilan etti.

Ancak tüm bu adımlar için İsrail'in onayı gerekiyor.

Türkiye-İsrail ilişkileri, Hamas'ın 2023'teki 7 Ekim saldırıları ve İsrail'in bu saldırılara misilleme olarak askeri operasyon başlatmasının ardından engebeli bir sürece girdi.

Ankara, Gazze'ye yönelik harekatı kınadı ve 2 Mayıs 2024'te İsrail ile ticareti durdurma kararı aldığını açıkladı.

Türk ve İsrailli yetkililer bu süreçte birbirlerini sert dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve bazı Batı ülkeleri tarafından "terör örgütü" kabul edilen Hamas'ın bir "kurtuluş ve mücahitler grubu" olduğunu savundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, geçtiğimiz sene yaptıkları bir açıklamada Hamas üyelerinin "zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiğini" ancak "Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını" söylemişti.