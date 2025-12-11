ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan Türkiye önerisi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’nin Gazze Şeridi’nde görevlendirilecek uluslararası güce katılması önerisinde bulundu. İsrailli gazeteci Amichai Stein, Barrack’ın The Jerusalem Post’un Washington’daki konferansında, BM Güvenlik Konseyi onaylı uluslararası güç planına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu sosyal medyada paylaştı.

"Türkiye bölgedeki en büyük ve en etkili kara gücüne sahip"

Barrack, Türkiye'nin Gazze'deki konuşlandırılması planlanan uluslararası güç içerisinde yer almasını önerdiklerini ifade etti. Türkiye'nin "bölgedeki en büyük ve en etkili kara gücüne sahip olduğunu" ve "Hamas ile diyalog içerisinde" olduğunu aktaran Barrack, "Bu yüzden, tansiyonu düşürmeye yönelik bir güç içerisinde yer almaları faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.

Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.