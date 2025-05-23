ABD’nin Ankara Büyükelçisinden Suriye mesajı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Barrack şunları kaydetti:

"Başkan Trump, müreffeh bir Orta Doğu ve kendisiyle ve komşularıyla barışık istikrarlı bir Suriye vizyonunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Başkan 13 Mayıs'ta, yeni hükümetin ülkede istikrarı sağlayabilmesi için ABD’nin Suriye'ye karşı uyguladığı yıkıcı yaptırımları kaldıracağını taahhüt etmiştir. Bakan Rubio şimdi Başkan'ın vizyonunu hayata geçirme sorumluluğunu taşımaktadır ve 'yaptırımların kaldırılmasının bölgede her türlü barış ve güvenliğin sağlanması, çatışma ve savaşların sona ermesi için inanılmaz fırsatların önünü açacağını' ifade etmiştir. Başkan Trump'ın Türkiye'deki temsilcisi olarak, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi rolünü üstlenmekten ve Başkan'ın vizyonunun hayata geçirilmesinde Bakan Rubio'ya destek vermekten gurur duyuyorum.

"Yaptırımların durdurulması IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması hedefinin bütünlüğünü koruyacak"

Suriye'ye yönelik yaptırımların durdurulması birincil hedefimiz olan IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması hedefinin bütünlüğünü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek için bir şans verecektir. Bu şekilde, Türkiye ve Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla birlikte Suriye hükümetinin barış, güvenlik ve refah umudunu yeniden tesis etmesini sağlamış oluyoruz. Başkan'ın ifadesiyle, birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız."