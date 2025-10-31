  1. Ekonomim
ABD’nin Ankara Büyükelçisi'nden vize açıklaması: Türk vatandaşlarının randevu süresi kısaldı mı?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Türkiye'den ABD vizesi için yapılacak başvurularla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada  "Türkiye’deki vize randevuları için süreleri önemli ölçüde kısaltırken, güvenlik ve tarama standartlarımızı da güçlü şekilde koruyoruz" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Küresel Vize Görüşme Bekleme Süreleri (Global Visa Wait Times)' listesinin güncellenmesiyle birlikte Türk vatandaşlarının ABD vizesi için yaptığı başvurulardaki bekleme süreleriyle ilgili açıklama yaptı.

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Konsolosluk ekibimiz sayesinde, Türkiye'deki vize randevuları için süreleri önemli ölçüde kısaltırken, güvenlik ve tarama standartlarımızı da güçlü şekilde koruyoruz. En güncel bekleme süreleri için http://state.gov adresini ziyaret edin. Mülakatınıza aylar kaldıysa, Ankara'da daha erken bir randevuya geçiş yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

 

