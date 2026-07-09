ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları kaldırması için nasıl bir yol izlenecek?

ABD Başkanı Donald Trump, 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminin son aylarında CAATSA'yı Türkiye için kullanma kararı almış ve yasada belirlenen 12 yaptırımdan beşini yaşama geçirmişti.

Bir NATO üyesine karşı bu yaptırımların kullanılmasının nedeni ise Türkiye'nin 2019'da S-400'leri satın alması ve topraklarına konuşlandırması olmuştu.

Trump, aradan geçen altı yılın ardından "ABD'nin dostlarına yaptırım uygulamak istemediğini" belirterek, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Washington'da bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Trump düzenlediği basın toplantısında, bu çalışmanın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından takip edildiğini vurguladı.

Ancak yaptırımların kaldırılması kolay bir süreç değil.

CAATSA, 2017'de ABD Kongresi tarafından kabul edilen bir federal yasa statüsünde olduğu için, Türkiye'ye dönük yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor.

ABD Kongresi, Rusya'dan S-400 satın alan Hindistan'a yaptırım uygulanmaması için 2022'de bir yasa çıkartmış ve böylece Asya-Pasifik bölgesindeki en önemli müttefikinin CAATSA'dan etkilenmemesini sağlamıştı.

CAATSA'nın kaldırılması için yasal değişiklik gerek

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, Trump yönetiminin Türkiye için de kalıcı bir çözüm bulması için yasal bir değişiklik yapması gerekiyor.

Ancak yasada açık şekilde yaptırımların Türkiye'nin S-400 savunma sistemini elinde bulundurmaya devam ettiği sürece uygulanacağının belirtilmesi, Trump yönetiminin hareket alanını kısıtlıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio'nun Türk diplomatlarla temaslarında bu noktaya işaret ettiği, yasada kullanılan dil ve koşulların sertliği nedeniyle çözüm bulunmasının zor olduğunu ifade ettiği biliniyor.

CAATSA, ABD Başkanı'na yaptırımların geçici bir süre için uygulanmaması için muafiyet hakkı kullanması yetkisini de veriyor.

Trump'ın Türkiye açısından bu yetkisini kullanması için somut bilgi ve gelişmelere dayalı kapsamlı bir raporu Kongre'ye iletmesi gerekiyor.

S-400 konusunda nasıl bir formül bulunabilir?

Bu bilgilendirmenin Türkiye'nin S-400'leri kullanmayacağı ve bundan sonra Rusya ile herhangi bir benzer anlaşma yapmayacağı garantisini içermesi öngörülüyor.

Trump, bu adımı atsa da muafiyetin geçici olması nedeniyle Ankara tarafından tercih edilmediği kaydediliyor.

ABD'nin elini rahatlatacak gelişme ise Türkiye'nin S-400 konusunda ABD ve Rusya'nın da onay vereceği bir formül bulması olacak.

Türkiye, 2019'da topraklarına yerleştirdiği S-400 savunma sistemlerini bir kez yapılan deneme atışı dışında hiç kullanmadı.

S-400'ler, Ankara yakınlarındaki bir üste tutuyor. Ancak bu "kullanmama" durumu ABD yasalarındaki koşulu karşılamıyor.

Bu nedenle son dönemde sıkça dile getirilen ancak uygulama olasılığı çok az olan formül ise S-400'lerin üçüncü bir ülkeye transferi formülü.