ABD'nin Venezuela saldırısına Türkiye'den kim ne dedi?

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i ülkeden çıkarmasıyla sonuçlanan operasyonuyla ilgili Türkiye'den de çok sayıda açıklama yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz ile aynı" derken, CHP lideri Özgür Özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Demokrasiyi savunman gerektiğinde Maduro’yu savunuyordun; şimdi ise dünya düzenini savunman gerektiğinde suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini meşrulaştırıyorsun" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek, milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor" paylaşımı yaptı.

Bahçeli: 15 Temmuz'la aynı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CNN Türk'e yaptığı açıklamadan:

"ABD'nin Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle devlet başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma gerişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur.

Bazı yayın organlarındaysa bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır.

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.

15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunması daha doğru olacaktır."

Özgür Özel'den Erdoğan'a: Şimdi susuyorsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı:

"Dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor.

Ne hazindir ki, şimdi bu fotoğraf karşısında susuyorsun.

Demokrasiyi savunman gerektiğinde Maduro’yu savunuyordun; şimdi ise dünya düzenini savunman gerektiğinde suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini meşrulaştırıyorsun.

Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun. İşte sizin demokratlığınız, dostluğunuz ve kardeşliğiniz de bu kadar.

Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan!



“15 Temmuz’da beni ilk arayan Maduro’ydu” diyordun.



“Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız” diye seslenip, destek gönderiyordun.



Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında “kardeşim” diyerek arkasında… pic.twitter.com/YvMyPtdsME — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 3, 2026

Erbakan: Bir kınama bile yok mu?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve "Türkiye Cumhuriyeti’nin Venezuela politikası 'gelişmeleri izlemekten' ibaret midir? Seçilmiş bir devlet başkanı derdest edilip götürüldü. Bir kınama bile yok mu? Laf olsun diye bile olsa, BM’yi göreve çağırmak yok mu? 'Dostum Trump'a, 'Kardeşim Maduro' için tek kelime etmeyecek misiniz?" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Venezuela politikası “gelişmeleri izlemekten” ibaret midir?



Seçilmiş bir devlet başkanı derdest edilip götürüldü.



Bir kınama bile yok mu?

Laf olsun diye bile olsa, BM’yi göreve çağırmak yok mu?



“Dostum Trump”a, “Kardeşim Maduro” için tek kelime… pic.twitter.com/i2zCHLfD7r — Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) January 3, 2026

Mehmet Uçum: Emperyalist saldırganlığın amacı kaynaklara hakim olmak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Maduro olayı emperyalist saldırganlıkların haydut devlet yöntemleriyle de yapılabileceğini gösteren vahşi örneklerden biridir" dedi.

Uçum'un paylaşımı özetle şöyle:

"Maduro olayı uluslararası hukukun, uluslararası kurumların ve BM’nin tamamen sıfırlandığını bir kez daha ortaya koyan bir suç eylemidir. Yani görünürdeki uluslararası sistemin emperyalist suçlarla tamamen tasfiye edildiği bir kez daha anlaşılmıştır.

Maduro olayı bir kez daha kanıtlamıştır ki emperyalist saldırganlığın bütün amacı dünyanın başta enerji, tüm kaynaklarına hakim olmaktır. Bu amaca ulaşmak için her türlü hukuksuzluğu, vicdansızlığı ve ahlaksızlığı meşru gören insanlık dışı bir emperyalist zihniyet var.

Halen daha tüm bu emperyalist saldırganlıkları hak ve özgürlük sahtekarlığıyla değerlendirmek emperyalizmin ideolojik uşaklığını yapmaktan başka bir şey değildir.

Milli devletler birçok açıdan ontolojik tehdit altındadır. Bunlara Maduro olayıyla birlikte ‘emperyalist haydut devlet’ tehditi de görünür şekilde eklenmiştir.

Bugün her zamankinden çok daha fazla anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek, milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor. Başka bir seçenek kalmamıştır."

Maduro’ya Karşı İşlenen Suç!



1- Maduro olayı emperyalist saldırganlıkların haydut devlet yöntemleriyle de yapılabileceğini gösteren vahşi örneklerden biridir.



2- Maduro olayı uluslarası hukukun, uluslarası kurumların ve BM’nin tamamen sıfırlandığını bir kez daha ortaya koyan… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) January 3, 2026

Bülent Turan: Şımarık çocuklar gibi

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarıyla ilgili " Şımarık çocuklar gibi 'her şey benim olsun' diyenlerin yönettiği ülkelerin sıkıntısını yaşıyor, koskoca dünya. Yazık! Sabır, iman ve inatla, yorulmadan yolumuzda yürümeye devam" dedi ve şunları yazdı:

"Filistin’de yaşanan katliamda batının iki yüzlü tavrını gördükten sonra, bugün Venezuela’da yaşananlar ve az önce izlediğimiz basın açıklamasında söylenenler bizi şaşırtır mı, elbette hayır."