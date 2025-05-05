ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi: Trump'ın amacı, Türkiye-ABD ittifakını hak ettiği seviyeye taşımak

ABD'nin Ankara'ya atanan yeni büyükelçisi Barrack: "(ABD Başkanı) Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak"

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Tom Barrack kimdir?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirmişti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 2 Nisan'da büyükelçi adayı olarak ABD-Türkiye ilişkilerini Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki oturumda değerlendirmişti.

Barrack, daha önce de birçok kez bulunduğu Türkiye’nin çok önemli bir bölgesel aktör olduğunu ve ABD-Türkiye ilişkilerinin çok değerli olduğunu şu sözlerle aktarmıştı:

"Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye’nin NATO’ya katkıları saymakla bitmez. NATO’nun en büyük ordularından ve deniz filolarından birine sahip olan Türkiye, IŞİD’e karşı mücadelede çok değerli bir ortaktır.

Türkiye, NATO’nun Ukrayna’yı destekleyen tutumunu desteklemiş, Ukrayna’ya çok değerli insansız hava araçlarını tedarik etmiş ve Karadeniz Tahıl Girişimine aracılık etmiştir. İki ülke arasında, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın ortak hedefi olan 100 milyar dolar ticaret hacmine kolayca ulaşılabilir"

"Kılıcı, kırbaç yeterliyse çekmem"

Barrack, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada Halil Cibran'a atfedilen bir dörtlük okuyarak dikkatleri üzerine çekmişti:

"Kılıcı, kırbaç yeterliyse çekmem; kırbacı da, dilim kâfiyse kullanmam. İnsanlarla aramda tek bir bağ ipliği dahi varsa, onun kopmasına izin vermem. O çekerse ben gevşetirim, o gevşetirse ben çekerim"