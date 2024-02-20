Abdullah Gül: İki devletli çözüm İsrail-Filistin meselesinin sona ermesinin tek yolu

Konuşmasında iyi yönetişimin ve adaletin, barışın kalıcı bir şekilde sağlanmasında önemli bir yeri bulunduğunun altını çizen Abdullah Gül, maalesef dünyanın her zamankinden daha kutuplaşmış bir dönemden geçtiğini, barış kültürünün değerinin unutulduğunu, güven ve barışın yerini güvensizlik ve çatışmanın aldığını üzüntüyle müşahade ettiğimizi belirtti.

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Gazze’de hiçbir vicdana sığmayan bir acının yaşanmakta olduğunu ifade eden Gül, bu zalimliğin bir an önce durdurulması için mesajlar vererek Mısır’ın bu yöndeki çabalarını takdir etti.

Türkiye-Mısır ilişkilerinde açılan yeni sayfadan duyduğu memnuniyete de değinen Abdullah Gül, Türkiye’nin Gazze savaşının sona ermesi konusunda bölgedeki dostlarıyla birlikte sergilemekte olduğu dinamik rolün önemine de dikkat çekti.

7 Ekim saldırılarının birden bire yaşanmadığını, bunun arka planında İsrail yönetiminin senelerdir zalimce uyguladığı politikaların bulunduğunu belirten 11. Cumhurbaşkanı Gül, bu savaşın iki devletli çözümün İsrail-Filistin meselesinin sona ermesinin tek yolu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

İsrail’in tutumunun uluslararası hukuku çiğneyerek sivillerden öç almaktan ibaret olduğunu ve bunun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini kaydeden Abdullah Gül, böyle bir yaklaşımın kendisine güvenlik sağlamadığını İsrail’in anlaması gerektiğini kaydetti.

Uluslararası toplumun tüm baskısını kullanarak İsrail’e iki devletli çözümü kabul ettirmesinin zamanının geldiğini ifade eden Gül, Filistin tarafının da güvenilir, kapsayıcı ve birleşmiş taze bir liderliğe ihtiyacı olduğunu, ancak böyle bir lider ekibinin müzakere masasında güçlü bir şekilde tüm Filistinlileri temsil edebileceğini dile getirip, bir yandan Gazze’de acil ve koşulsuz ateşkesin sağlanması için çaba gösterilirken, diğer yandan İsrail ve Filistin için iki devletli çözümün parametlerinin konuşulmasına başlanması gerektiğini ifade etti.

Gazze’de şahit olunan son içler acısı durumla birlikte İsrail-Filistin probleminde yaşanılabileceklerin en karanlığına şahit olunduğunu belirten 11. Cumhurbaşkanı Gül, artık karanlıktan aydınlığa çıkma zamanının geldiğini ve bu yönde atılacak kararlı adımlarla Filistinlilere, İsraillilere ve tüm Orta Doğu’ya huzur, barış ve refah getirecek tarihi bir başarıya imza atılabileceğini vurgulayarak sözlerine son verdi.