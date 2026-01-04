Abdullah Gül: Maduro'nun askeri operasyonla evinden kaçırılması uluslararası hukukun ihlali

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maduro, kendi halkına acılar çektiren yanlış bir kişi. Fakat bir askeri operasyonla evinden kaçırılması açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kapının ABD tarafından açılması çok tehlikeli gelişmelere yol açacaktır" ifadesini kullandı.