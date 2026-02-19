Abdullah Gül’den adaylık mesajı ve Ekrem İmamoğlu yorumu

AK Parti iktidarının ilk Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’ün önümüzdeki seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi. Gazeteci Aytunç Erkin Abdullah Gül’e yakın isimlerle bu iddiaları konuştu.

Erkin, Abdullah Gül ile görüşen bir dostun açıklamalarını TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Eşit ağırlık" programında aktardı.

"Bugün için böyle düşünüyor”

Erkin, "Sayın Abdullah Gül ile birkaç gün önce görüşen dostumun verdiği bilgi 'böyle bir gündemi yok. Çünkü muhalefete de inanmıyor. Bugün için böyle düşünüyor” dedi.

Gül’ün İmamoğlu ile ilgili de konuştuğunu söyleyen Erkin, “Öte yandan İmamoğlu ile bir kere görüştüğünü söylemiş yakın çevresine. Seçimi kazandığında tebrik olarak. İmamoğlu ile yakınlığının olmadığını söylüyor" diye konuştu.