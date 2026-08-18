Abdullah Gül'den çerçeve yasa açıklaması: Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan siyasi liderleri ve sürece katkı sunan devlet görevlilerini tebrik eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Gül'ün X hesabında paylaştığı açıklamasının tamamı şöyle:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır. Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan Devlet görevlilerini tebrik ederim. Bu yasanın Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum."