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Abdullah Gül'den 'sahte video' uyarısı: Şikayette bulundum

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yapay zeka ile oluşturulan dolandırıcılık videoları nedeniyle savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine şikayette bulundu.

Haber Merkezi
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Abdullah Gül'den 'sahte video' uyarısı: Şikayette bulundum
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 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süredir yapay zeka kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum." ifadesini kullandı.

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