Abdullah Tolu: Maliye ve para politikası uygulamaları olumlu sonuçlar vermeye başladı

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre 21 Mayıs 2024 tarihinden bu yana aylık %4,5 (yıllık % 54) oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 13 Kasım 2025 tarihinden itibaren aylık % 3,7’ye (yıllık yüzde 44,4) indirildi.

Tecil faiz oranı da düşürüldü

Bu arada yine bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 9 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile de, yıllık yüzde 48 (aylık yüzde 4) olarak uygulanan tecil faizi oranı 13 Kasım 2025 tarihinden itibaren yıllık yüzde 39 (aylık yüzde 3,25)’a indirildi.

Uygulanan Maliye ve Para Politikaları olumlu sonuçlar vermeye başladı

Abdullah Tolu, her iki karara ilişkin ekonomim.com'a değerlendirmelerde bulundu. Tolu, iki düzenlemenin de borçlu vergi mükellefleri için olumlu bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Son dönemde uygulanan maliye ve para politikalarından olumlu sonuçlar alınmaya başlandı. Buna paralel olarak banka faiz oranlarında beklenilenin ötesinde faiz indirimi yapıldı ve yapılmaya da devam edecek. Faiz indirimlerinin kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi ve tecil oranlarına da yansıması bekleniyordu. Nihayet bu beklenti gerçeğe dönüştü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında indirime gitti. Aylık %4,5 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı aylık %3,7'ye, tecil oranı ise aylık %3,25'e düşürüldü.

Vergi mükellefleri için avantaj sağlandı

Bu indirimleri, son dönemde uygulanan ekonomi ve maliye politikalarının bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Yapılan bu gecikme zammı ve tecil faizi indirimlerinin borçlu vergi mükellefleri tarafında olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum. Vergi borcu olan mükellefler, yapılan bu indirim sonrasına borçlarını daha avantajlı daha iyi şartlarda yapılandırabilecekler.

Uzun vadeli vergi ve SGK borcu yapılandırmasıyla desteklenebilir

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı bu indirimlerin olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyorum. Ancak, şu anda borcu bulunan vergi mükelleflerinin büyük bir kısmı borç tecili için aranılan şartları taşımıyor. Bu nedenle, vergi ve SGK borcu olan mükelleflere daha uzun vadeli, daha çok taksitli bir borç yapılandırması düzenlemesi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde yapılacak bir borç yapılandırması, hemen herkesi oldukça rahatlatır."