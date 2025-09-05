Abdullah Tolu: Mükellefler şimdilik mayınlı tarladan kurtuldu ama...

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelirler İdaresi Başkanlığı Tebliği ile birçok kurum ve kuruluşa KDV istisnası tanındı.

Buna göre, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere taşıt teslimleri ilgili kanunda yapılan değişikliğe uygun şekilde istisna kapsamına alındı.

KDV Kanunu'nda yapılan değişikliklerle Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın arsa ve arazi teslimlerine de KDV istisnası uygulanması kararlaştırıldı.

Akaryakıtta KDV yönünden farklılık kaldırıldı

KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV'ye ilişkin teminat tutarının da ithalatta KDV matrahına dahil olduğuna ilişkin düzenleme yapıldı.

Böylece mükelleflerin akaryakıt ürününü ithal etmeleri ile yurt içinden almaları arasında KDV ve ÖTV açısından yıllardır süregelen farklılık KDV yönünden ortadan kaldırıldı.

Savunma projelerinde araçlara istisna

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından savunma sanayisi projesi olarak onaylanarak ihracına izin verilen araçları imal eden mükelleflerin, bu imalata ilişkin mal ve hizmet alımları KDV Kanunu gereği istisna tutuldu.

Sanayi ve turizmde bazı istisnalar 2028'e kadar uzatıldı

Sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan istisnanın uygulanma süresi, Cumhurbaşkanı'na verilen yetki çerçevesinde 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

Son olarak 2 bin lira olarak uygulanmakta olan KDV iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar 10 bin lira olarak belirlendiğinden, tebliğin ilgili bölümü karara uygun şekilde güncellendi.

Öte yandan, tebliğ taslağında yer almasına rağmen, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı ve düzenlediği konusunda haklarında rapor hazırlanan mükelleflerin yatırım teşvik belgelerinin iptal edileceği ve bunlara istisna belgesi verilmeyeceğine ilişkin düzenleme son dakikada tebliğden çıkarıldı.

Tebliğ taslağında yer alan ve özellikle yatırımcılar açısında büyük riskleri beraberinde getiren düzenleme hamlesini 7 Ağustos'ta "Yatırımcılara teşvik belgesi iptali şoku!" başlığıyla yayınlanan yazısında kamuoyuna duyuran Abdullah Tolu, GİB'in son dakikada hamlesini ekonomim.com için değerlendirdi.

"Kamuoyu baskısı sonuç verdi"

Tolu özetle şunları söyledi:



"55 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Taslağında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı ve düzenlediği konusunda haklarında rapor düzenlenen mükelleflerin yatırım teşvik belgelerinin iptal edileceği ve bunlara istisna belgesi verilmeyeceğine ilişkin bir düzenleme yer alıyordu. Bunun dayanağı ise, yeni teşvik sisteminin belirlendiği mayıs ayında yayınlanan 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan bir düzenleme.



Türkiye’de mükelleflerin sahte belge kullandığı iddiasıyla karşılaşma olasılığı yüzde 100'e yakın. Çünkü, bu alan mayınlı tarla gibi. Bunun sonucu yatırım teşvik belgesinin iptali de ayrı bir garabet! Düzenleme hayata geçseydi, teşvik belgesi iptal edilmeyen yatırımcı kalmayabilirdi!



Kamuoyundan gelen baskılar sonucunda, Gelir İdaresi Başkanlığı, bu metni tebliğ taslağından çıkararak, bugünkü Resmi Gazete’de yayınladı.



Şimdilik bir nefes alındı! Ancak, henüz tehlike geçmedi.



Kesin çözüm için, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan düzenlemenin sadece sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenlerle sınırlandırılması, kullanıcıların kapsamdan çıkarılması gerekiyor. Bunun için 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda değişiklik yapılması şart."

Tolu daha önce tehlikeye dikkat çekmişti

Abdullah Tolu, "Yatırımcılara teşvik belgesi iptali şoku!" başlığıyla yayınlanan yazısında özellikle yatırımcılar için büyük tehlike haline gelebilecek sahte belge düzenlemesiyle ilgili bilgileri kamuoyuna duyurmuş ve çözüm için şu önerileri sunmuştu:

"Bize göre, yaşanan bu sorunun çözümü için 2 yol var:

Birincisi, 9903 sayılı Karar’daki düzenleme gözardı edilerek, önceden olduğu gibi sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan yatırımcıların yatırım teşvik belgeleri iptal edilmemeli. Aynı şey, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulamasında da yapıldı.

İkincisi ise, Kararın 32. maddesinin değiştirilerek, sadece sahte belge düzenleyen mükelleflerin teşvik belgesi iptal edilmeli!

Değişiklik yapılmaz ve KDV Tebliği yayınlanırsa teşvik belgesi iptal olmayan yatırımcı kalmaz!

Evet, 9903 sayılı Kararın 32. Maddesindeki düzenleme gözardı edilmediği veya söz konusu Kararın 32. Maddesinde değişiklik yapılarak, kullanma fiili düzenleme kapsamı dışında bırakılmadığı takdirde, yatırım teşvik belgesi iptal edilmeyen yatırımcı kalmayacak!

Peki, bu durumda söz konusu teşviklerden kim yararlanacak?

Bizden söylemesi…"