Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu'na oy vermedim

CHP eski milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı programda Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Halk TV'deki canlı yayına katılan Şener, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Konuşmalarımda tüm söylediklerim teknik niteliktedir. Bir partiden ya da adaydan olduğum asla söylenemez. 2017 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri, benim ucube sistem dediğim sistemi CHP'lilerin 'Tek Adam' rejimi olarak anlatıyoruz. Ancak bu söylemin diğer boyutunu kimse tartışmıyor. O konuşmamda ilk kez ben bu manzarayı ortaya koydum.

Manzara şu: Cumhurbaşkanı ve Meclis tek parti ya da ittifakta bulunursa ortada denge denetim mekanizmaları kalmayan bir otoriter yapı ortaya çıkıyor. Ancak meclis başka bir ittifakta cumhurbaşkanlığı başka bir ittifakta olunca başkanlık dominant bir yapıya geçemiyor. Hatta meclis çoğunluğu hangi ittifakta ise o daha güçlü olabiliyor ve bu durum bir kaos yaratıyor.

Bakıldığında seçim bitmiş, nasıl bitmiş? 49.52 oy alınmış ve psikolojik sınır aşılmış hatta ilk turda seçimi bitirebilirdi. YSK, İnce'nin oylarını geçersiz oy saysaydı ik turda biterdi. Bitmiş bir seçimden sonra konuşuyorum. Bir kere CHP Genel Merkezi'nin 2. tur seçim umudu yoktu. Fark açılmasın diye mücadele ettiler. Ben seçimin bittiği bir safhada konuştum. 2. tur hiçbir şeyi kapatamamış. Farkında kapanmayacağını herkes biliyordu."

"Sinan Oğan'a oy verdim"

2. turda kime oy verdiniz sorusuna Şener şu yanıtı verdi:

"1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisinin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur. Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detay da var, CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim."