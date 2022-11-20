Abdurrahim Albayrak’ın acı günü: Torunu AVM'de 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı, Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katındaki yemek katının balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Albayrak ailesinin acı kaybı

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Şişli'deki bir AVM'de arkadaşlarıyla buluşan Batuhan Bostancı, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bostancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'ndaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları hastanenin önüne geldi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Galatasaray'dan taziye mesajı

Galatasaray Kulübü, eski ikinci başkanlardan Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşında hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan taziye mesajı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uzun yıllar Galatasaray Kulübünde yöneticilik yapmış iş insanı Sayın Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı’nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Merhum Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü mesajında şunları kaydetti: "Uzun yıllar Galatasaray Kulübünde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı’nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş Kulübü de mesajında, "Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı’nın oğlu Batuhan Bostancı’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise "Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.