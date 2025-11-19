Abdurrahim Taş Adalet Bakanlığı kimdir? Abdurrahim Taş görevi ne? soruları araştırılıyor. Atama kararlarının ardından konu gündem oldu.

ABDURRAHİM TAŞ ADALET BAKANLIĞI KİMDİR?

Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahim Taş, Personel Genel Müdürlüğüne ise Yusuf Soner Çiftçioğlu'nun ataması yapıldı.

ABDURRAHİM TAŞ GÖREVİ NE?

Abdurrahim Taş, Adalet Bakanlığı bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan bir bürokrattır. 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla (güncel atama kararları doğrultusunda) Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Kariyeri ve görev geçmişiyle ilgili öne çıkan başlıklar şunlardır:

En son yayımlanan atama kararları ile bu göreve getirilmiştir. Bu görev, bakanlığın hukuk hizmetlerini koordine eden en üst düzey pozisyonlardan biridir.

Genel Müdürlük görevine atanmadan önce, uzun bir süre Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nda raportör üye olarak görev almıştır.