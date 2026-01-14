Abdurrahman Dilipak hastaneye kaldırıldı

11 Ocak’ta Gazi Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji bölümüne yatırılan Abdurrahman Dilipak, 12 Ocak Pazartesi günü 6 saat süren açık kalp ameliyatı geçirdi. Yoğun bakıma alınan Dilipak, ardından özel odaya alındı.

Bir süre gözetim altında tutulacağı belirtilen Dilipak’ın, daha sonra evinde dinleneceği öğrenildi.

Abdurrahman Dilipak, ameliyat sürecinin ardından yaptığı paylaşımında, ameliyatı ekibi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dilipak, paylaşımda, “Başta ameliyatımı gerçekleştiren hocalarım Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik ve Prof. Dr. Mustafa Hakan Zor olmak üzere Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde görev yapan tüm sağlık personeline gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.