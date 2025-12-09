ABD'ye kaçırılan Boubon imparator heykeli Türkiye’ye iade edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Boubon imparator heykelinin iadesi, ABD’de savcılık ve güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturmayla ilerledi.

Heykeli satın alan koleksiyoner Aaron Mendelsohn hakkında verilen tutuklama kararı, eserin Türkiye’ye dönüşünde kritik rol oynadı.

Bakanlık, süreç boyunca Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimi ile koordineli çalışma yürüttü ve heykelin teslimi için gerekli tüm prosedürleri tamamladı.

Bronz imparator heykelinin yanı sıra Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının Metropolitan Sanat Müzesi’nden iadesi de bakanlık tarafından sonuçlandırıldı.

Yapılan köken araştırmaları, eserin İstanbul Samatya’daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı’ndan yasa dışı yollarla çıkarıldığını ortaya koydu.

Aynı kapsamda hukuki süreçleri daha önce tamamlanan 28 eser de Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD makamlarından teslim alındı.

Bu eserler arasında Boubon kökenli parçalar, Düver kökenli arkaik dönem pişmiş toprak levhaları ve Roma dönemine ait mermer Demosthenes başı yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iade sürecine ilişkin, “Boubon’un kayıp imparatorunu ülkemize kazandırmak için uzun soluklu ve titiz bir süreci kararlılıkla takip ettik. Kültürel mirasımıza ait her eserin izini sürmeye, uluslararası iş birlikleriyle iade süreçlerini sonuçlandırmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Bakan Ersoy, 2018–2025 döneminde 9 bin 133 kültür varlığını ait oldukları topraklarla yeniden buluşturduklarını bildirdi.