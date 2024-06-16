Acemi kasaplar bu bayramda da acil servisleri doldurdu

Kayseri’de bayram namazının kılınmasının ardından yurttaşlar kurbanlarını kesmeye başladı.

Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan yurttaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı.

Yaralanan bazı yurttaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.