Acı bilanço: Can kaybı 20 bini aştı

Sağlık Bakanı Koca, depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca, Kahramanmaraş depremleriyle ilgili "20 bin 213 kişi hayatını kaybetti 80 bin 52 kişi yaralandı" dedi. Koca, depremden etkilenen bölgelerde mobil eczanelerin devreye girecegini söyledi. Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinde kapsamlı bir sahra hastanesinin hizmet verdiğini ifade etti.

Erdoğan: 76 bin afetzede başka illere nakliye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda kurulan çadır kentte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 76 binin üzerinde afetzedenin de başka illere tahliye edildiğini bildirdi.

"Bazı kendini bilmezler marketleri soyuyor, iş yerlerine saldırıyor. OHAL ile bu suistimalleri yapanlara, yakalandığı anda gerekli müeyyideler uygulanacak." Diye konuşan Erdoğan, “Her zaman önceliğimiz insan, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğiz, bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz." dedi.

Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşların bir yıl kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacaklarını da açıklayan Erdoğan’ın konuşmasında önce çıkan konu başlıkları şöyle:

“AFAD veya bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın.

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca sürecek ihtiyaçların planlı bir yardım faaliyetiyle karşılanması çok önemli.

Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir.

(Depremzedelere) Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz.

Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz.

Milletimiz deprem yıkıntıları altında inlerken yağmacılık yapanlara da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyen fırsatçılara da müsaade etmeyeceğiz."

1509 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.30 itibarıyla "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1509 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 18 bin 342 oldu. Depremlerde 74 bin 242 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen illerden 75 bin 780 afetzede tahliye edildi.

"Ümidimizi kesmek istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezinde, 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Son 72 saatin kritik saatler olduğunu belirten Oktay, sahada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini 29 bin 622 ekibin sahada görev yaptığını ifade etti.

Oktay özetle şunları söyledi:

"Son 24 saatte aslında bizim yüreklerimizi ısıtan başka bir haber var. Enkazlardan sağ kurtarılan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız. 121 kişi ve hamdolsun her birinin ayrı hikayesi var. Özellikle 72 saatten sonrası kritik saatlerdir. Buralardaki sağ kurtarılma olayları canla başla sahada arama kurtarma faaliyetinde bulunan ve destek faaliyetinde bulunan tüm ekiplerimizin nasıl ümitleri ve umutları sağ tuttuğunun güzel bir ifadesi.

Özellikle 72 saat sonrasında kurtarılan 5 yaşında kızımız vardı, Hazal ve annesi vardı. Onların sağ kurtarılışını izledik, hele Hazal'ın su ister misiniz diye sorduklarında henüz muayene olmadım dediği, 72 saat sonra gerçekten yüreklerimizi ısıttı. Tüm illerimizde ve tüm ilçelerimizde. Şimdi köylere de yoğunlaşmış durumdayız. Her bir köye ulaşana kadar da faaliyetlerimiz kesinlikle bitmeyecek. Ümit ve umudumuzu kesmek istemiyoruz.

"Bunların 6 bin 479'u da yine uluslararası ekipler"

Buradan bunların 6 bin 479'u da yine uluslararası ekipler. 75 ülkeden şu ana kadar gelen ve yine gelecek olan ekipler.

Şu an itibarıyla can kaybı 17 bin 674 olmuş durumda. Tabi bu arada da kurtarılan ve tedavisi devam edenler var. Onlar da yine vatandaşımızın sayısı 72 bin 879. Burada da bu sayının ümit ediyoruz ki hastanede yatanlara da acil şifalar diliyorum.

"Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı"

Köylere bugün daha yoğunlaşmış durumdayız. Yine çalışmalarımıza baktığımızda özellikle Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını buradan ifade edebilirim. Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'de de büyük oranda çalışmalar tamamlanmıştır. Dolayısıyla elimizdeki imkanları da diğer illere odaklandırmış durumdayız. İnşallah oralarda da bir an önce tüm çalışmaları tamamlamayı ümit ediyoruz.

An itibarıyla baktığımızda yine sahada 12 bin 241 aracımız var. İş makinalarıyla birlikte bu bir anlamda Türkiye'de araç takip sistemine entegre araçların 3'te birinin afet bölgesinde olduğunu gösteriyor.

Vinç olayı genelde hep dikkatlerdeydi, 933 an itibarıyla diğer detaylara buradan soru olmadığı sürece girmek istemedim. Hava araçları, deniz araçları ve kara araçlarını bütün yoğunluğuyla kullanıyoruz. Baktığımızda 81 uçak ve 79 helikopterle havadan faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Yapılan sorti sayısı 2293'tür. Çok ciddi bir operasyon. Yine gemilerle faaliyetleri denizden de yürütüyoruz 22 aracımızla.

Bugüne kadar 177 sefer de Türk Hava Yolları yapmış durumda

Ayrıca Türk Hava Yolları'mız var. Bugüne kadar 177 sefer de Türk Hava Yolları yapmış durumda. 82 bin vatandaşımızı ve görevli ekibi ücretsiz olarak taşımıştır. Ayrıca 46 kargo seferinde de 3 bin 245 ton malzeme taşımıştır. Buradan yine tüm birimlerimize, kurum kuruluşlarımıza ve tüm şirketlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Beslenme konusunda oldukça ciddi mesafe sarf etmiş durumdayız. Tüm iller ve ilçelerde ulaşmadığımız hiçbir yer yok. Köylere yoğunlaşmış durumdayız. Bugün gün içerisinde öğün olarak baktığımızda 1 milyon 300 bin kapasiteye ulaştık.

Vinç olayı genelde hep dikkatlerdeydi, 933 an itibarıyla diğer detaylara buradan soru olmadığı sürece girmek istemedim.

Havadan faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor

Hava araçları, deniz araçları ve kara araçlarını bütün yoğunluğuyla kullanıyoruz. Baktığımızda 81 uçak ve 79 helikopterle havadan faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Hamdolsun hava şartları da kullanmamıza müsaade ettiği için çok yoğun lojistik destek hem sahaya intikalde hızlılık, aynı zamanda yardımların ulaştırılmasıyla alakalı bize çok ciddi esneklik ve hız kazandırmış durumda. Yapılan sorti sayısı 2293'tür. Çok ciddi bir operasyon. Yine gemilerle faaliyetleri denizden de yürütüyoruz 22 aracımızla.

Ayrıca Türk Hava Yolları'mız var. Bugüne kadar 177 sefer de Türk Hava Yolları yapmış durumda. 82 bin vatandaşımızı ve görevli ekibi ücretsiz olarak taşımıştır. Ayrıca 46 kargo seferinde de 3 bin 245 ton malzeme taşımıştır. Buradan yine tüm birimlerimize, kurum kuruluşlarımıza ve tüm şirketlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

İçişleri Bakanı Soylu: 120 polis arkadaşımızı kaybettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise depremlerde 32 jandarma ve 120 polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Kriz Merkezi'nde yaptığı açıklamada devletin tüm ikna ve kabiliyetleriyle sahada olduğunu belirtti.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Çok büyük bir operasyon yürüttüğümüzü söylemek istiyorum. Arama kurtarmadan beslenmeye kadar, lojistiğin toplanmasından sevkine kadar ve gelen ayni yardımların dağıtılmasına kadar, define kadar buradan tahliye edilecek insanların tahliye edilmesine kadar yaklaşık bazen günde 100-150 parça işin aynı zamanda farklı kişilerle yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz.

5 bin 323 vatandaşımızı Kahramanmaraş'ta kaybettik

Sadece burada görev yapan polis, jandarma ve TSK mensubu arkadaşlarımızı sayısı 20 bin. Herkes burada büyük bir mücadeleyi ortaya koymaktadır. Son aldığımız rakam 5 bin 323 vatandaşımızı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Allah rahmet eylesin. 4 bin 493'ü de şu ana kadar defnedildi. Defin noktasında da savcılığımız aynı zamanda emniyet kriminal aynı zamanda Diyanet, aynı zamanda sağlık aynı zamanda yıkama işlemleri yürütülmektedir.

Günde ilçeleri ile beraber 500 bin öğün yemek verilmektedir

Çok kısa bir zaman içerisinde her türlü faktör de değerlendirilerek bunlar burada yapılmakta ve sağlanmaktadır. Burada dinimizin emrettiği, inancımızın emrettiği tüm usuller hiçbir eksiklik olmadan gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda hukuki bütün usuller de gerçekleştirilmektedir. Şurada günde ilçeleri ile beraber 500 bin öğün yemek verilmektedir. 500'ün üzerinde köyü var buranın. 170 saatin üzerinde çalışarak ihtiyaçlarını ulaştırmaya çalışıyoruz.

"120 polis arkadaşımızı kaybettik"

Burada polis teşkilatımızda da şu ana kadar tespit ettiğimiz 120 polis arkadaşımızı kaybettik. Bu tabi toplu kayıplar, toplu olmayan kayıplarımız da var. Aynı zamanda yine 32'nin üzerinde tespit edebildiğimiz jandarma personelimizi de kaybettik.

"Yağma ihbarlarının yüzde 99,9'u asılsız"

Asayiş olayları ile ilgili, biz her ihbara gidiyoruz. Yağma ihbarlarının yüzde 99,9'u asılsız. Asılsız ihbar olmasının temel sebebi bazen vatandaş evinin korunmasını istiyor. Bazen vatadaş evinden bir şeyler alıyor. Şurada bir ayakkabı mağazası var 4 gündür camları kırık bir tane ayakkabı alınmış değil. Bir güvensizlik algısı oluşturup milletin değerleri ile oynamak yanlıştır.

Guterres: Depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri” ifadesini kullandı.

BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına konuşan Guterres, “Pek çok kişinin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyoruz ve trajik bilanço artmaya devam ediyor. Binlerce bina yıkıldı. On binlerce insan soğuk kış şartlarına maruz kaldı. Okullar ve hastaneler yıkıldı. Çocuklar kalıcı travma yaşıyor.” dedi.

"Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri" olarak tanımladığı depremlerin yol açtığı yıkım ve insani krizin boyutlarını henüz tam olarak göremediklerini belirten Guterres, BM’nin Suriye sınır ötesi yardımları kapsamında depremler sonrası ilk yardım konvoyunun bugün erken saatlerde Babül Hava sınır kapısından Suriye’ye ulaştığını, ancak bu yardımların çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Guterres, halihazırda insani krizin yaşandığı kuzeybatı Suriye’nin deprem felaketi ile sarsılmasının ardından “insanların kabus üstüne kabus” yaşadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri, Türkiye’nin 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak on yılı aşkın süredir “benzersiz bir cömertlik” sergilediğini ve “asrın felaketi” sonrası BM’nin Türk hükümetine “elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu" ifade etti.

Uluslararası toplumu, yerinden edilen milyonlarca mülteciye gösterdiği “destek ve cömertliğin aynısını” Türkiye ve Suriye halkına sergilemeye çağıran Guterres, “Şimdi, Türkiye ve Suriye halkına destek zamanıdır.” dedi.