Acı ve umut bir arada...

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen Osmaniye'de, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kentte, AFAD, UMKE, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra yurt içi ve dışından arama kurtarma çalışmalarına katılanlar, enkaz altındakilerin sağ olarak çıkarılabilmesi için çabalıyor.

Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te 3 kişi 76 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı.

Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan aile ambulanlarla hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'da 72 saat sonra bir kadın sağ çıkarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazından 72 saat sonra bir kadın kurtarıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazında ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından Yazgül Çaçan depremden 72 saat sonra sağ çıkarıldı.