Açığa alınan tuğgeneral insan kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, Şanlıurfa Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Ankara’da gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Akçakale getirilen Çokay, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çokay’ın makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasının gündeme gelmesiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olayı doğrulamış, Çokay hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

MSB kaynakları, şu açıklamayı yapmıştı:

"Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir."