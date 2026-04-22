  3. Açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesine 2,3 milyon lira ceza uygulandı
Açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesine 2,3 milyon lira ceza uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana çöp döken Rize Fındıklı Belediyesine 2 milyon 346 bin lira ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rize İl Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Belediyesinin bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikayetler doğrultusunda harekete geçti.

Yapılan takip ve denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesine ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi.

Vahşi depolama yaptığı belirlenen Fındıklı Belediyesine, Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca devam eden çevre kirliliği sebebiyle belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

53 yıllık köklü tekstil firması iflasın eşiğinde53 yıllık köklü tekstil firması iflasın eşiğindeŞirket Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 22 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 22 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
ÖTV'den muaf sıfır araçlar belli oldu! Kimler yararlanabilir, hangi modeller var? İşte güncel listeÖTV'den muaf sıfır araçlar belli oldu! Kimler yararlanabilir, hangi modeller var? İşte güncel listeEkonomi
Meclis'te kabul edildi: Babalık izni 5 günden 10 güne çıkarıldıMeclis'te kabul edildi: Babalık izni 5 günden 10 güne çıkarıldıEkonomi

 