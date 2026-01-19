Açıklanan asgari ücret AK Parti seçmenini hayal kırıklığına uğrattı

BESTİ KARALAR

Toplumun yüzde 50.2’si, asgari ücretin 25 bin ile 29 bin arasında olacağı tahmininde bulundu. Toplumun neredeyse yarısının asgari ücret beklentisinin açıklanan asgari ücretle örtüştüğü görüldü.

AK Parti seçmeni ise beklentisini yüksek tutarken, CHP seçmeni asgari ücretinde çıkacak sonucu neredeyse tam olarak tutturdu. Ortaya çıkan verilere bakıldığında, AK Parti ve MHP seçmeni ile muhalefet parti seçmenleri arasında fark olduğu görüldü.

Muhalefet partilerine oy vereceklerini söyleyen seçmen asgari ücret beklenti ve tahminlerinde yanılmazken, AK Parti ve MHP’ye oy vereceklerini söyleyen seçmenin ise asgari ücret beklentilerini yüksek tuttukları görüldü. AK Parti’ye oy vereceklerini belirten katılımcıların yüzde 44,8’i ile MHP seçmenlerinin yüzde 45’5’i 30 bin ile 34 bin TL arasında net asgari ücret tahmininde bulundu.

Buna karşılık CHP seçmenlerinin yüzde 58,6’sının, İYİ Parti seçmenin yüzde 69,7’sinin, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 53’nün tahminlerinin 25 bin ile 29 bin TL arasında olacağını bildirdikleri görüldü.

Ortaya çıkan sonuçlara göre; muhalefet bloku seçmenlerinin tahminlerinin açıklanan net asgari ücrete daha yakın olduğu gözlendi. Kamuoyu araştırması yapıldıktan sonra, 2026 yılı için belirlenen net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Belirlenen net asgari ücret oranı katılımcıların (yüzde 50,2) yarısından fazlasının tahmini doğrultusunda gerçekleştiği görüldü.