Acil seçim istiyorlar: Kulüpler, Mehmet Büyükekşi'ye karşı imza toplamaya başladı!

Süper Lig'deki hakem hataları, şiddet olayları ve Süper Kupa'da yaşanan krizlerle birlikte aylardır eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mehmet Büyükekşi yönetimi için kulüpler harekete geçti. Bugün itibarıyla "acil seçim" için noter huzurunda imza toplanıyor.

Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçime gidilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." demişti.

Kulüpler "acil seçim" istiyor

Spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir haberde; TFF'deki Mehmet Büyükekşi yönetiminin değişmesini isteyen Süper Lig kulüpleri, seçimli genel kurula gitmesini talep ederek noter onaylı imza topladığını duyurmuştu.

TFF 1. Lig kulüpleri de dahil

Ayrıca TFF 1. Lig'den de 10'a yakın kulübün TFF'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği iddia ediliyor.